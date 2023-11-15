تراند اليوم : محكمة فرنسية تصدر مذكرة اعتقال بحق "بشار الأسد "بتهمة استخدامه للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سوريا

صحيفة الخليج 365: أصدرت محكمة فرنسية أوامر اعتقال بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد فيما يتعلق باستخدام أسلحة كمياوية محظورة في سوريا .

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي قوله إن قضاة تحقيق فرنسيين أصدروا أوامر اعتقال بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومسؤولين كبيرين آخرين، فيما يتعلق باستخدام أسلحة كيماوية محظورة ضد مدنيين في سوريا .

تأتي أوامر الاعتقال، التي تشير إلى الحيثيات القانونية للضلوع في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في أعقاب تحقيق جنائي في الهجمات الكيماوية بمنطقة الغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص.