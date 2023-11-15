شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم يلزم "الصحة" بصرف 15% بدل طبيعة عمل لمنسوبي الأمن الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت "اليوم" أن ديوان المظالم أصدر عدة أحكام قضائية ضد وزارة الصحة، بإلزامها صرف 15% بدل طبيعة عمل لمنسوبي الأمن الصحي.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "اليوم"، فإن الديوان استند في أحكامه إلى أن منسوبي الأمن الصحي يقومون بأعمال تتعلق بالسلامة والأمن، وعليه تم إلزام "الصحة" بصرف 15% بدل طبيعة عمل لمنسوبي الأمن الصحي بأثر رجعي منذ تاريخ التعيين، واستمرار الصرف طالما الموظف على رأس العمل.

البرنامج الوطني للأمن الصحي

يذكر أن البرنامج الوطني للأمن الصحي يقوم على تأهيل العاملين فيه ليكونوا قادرين على أداء مهامهم، فيما يخدم سلامة المنشأة الصحية، وتوفير بيئة آمنة وسليمة من المخاطر وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتدريبهم على مهارات التواصل في المنشأة الصحية في الظروف المختلفة.

ويكون مسؤول الأمن الصحي معنياً باتخاذ الإجراءات الاحترازية لتقليل المخاطر، وحماية الزوار والعاملين في المنشآت الصحية، للمساهمة في توفير بيئة آمنة، ورفع مستوى الرضى لديهم عن طريق إرشادهم وتوجيههم والرد على استفساراتهم.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص ديوان المظالم على حماية حقوق الموظفين والعاملين في مختلف الجهات الحكومية، وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية.