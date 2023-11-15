شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني" يحذر: ابتعدوا عن هذه الأماكن أثناء التنزه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أهمية اختيار الأماكن الآمنة والمناسبة أثناء التنزه، والابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع المياه، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت على أهمية متابعة الأطفال، وإبعادهم عن مناطق تجمعات المياه والسيول والمسـتنقعـات المائية، وعدم السباحة فيها.

أمطار غزيرة

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن محافظة جدة تشهد أمطاراً غزيرة على الأجزاء الجنوبية.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن الأمطار ستؤثر على كامل المحافظة خلال الساعات المقبلة، بمشيئة الله، وتمديد الإنذار حتى السادسة من مساء اليوم.