شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على ثلاث تمرات ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد الافطار على ثلاث تمرات فى رمضان.

- أن المعدة لا ترهق بما يقدم إليها من غذاء دسم وفير، بعد أن كانت هاجعة نائمة طوال ثماني عشرة ساعة تقريباً.

بل تبدأ عملها بالتدريج في هضم التمر السهل الامتصاص، ثم بعد نصف ساعة يقدم إليها الإفطار المعتاد.

2- أن تناول التمر أولاً يحد من جشع الصائم حيث انه غنى بالفيتامينات والمعادن، وغنى بالألياف الغذائية، مما يجعل الصائم يشعر بالشبع فلا يقبل على المائدة ليلتهم ما عليها بعجلة دون مضغ أو تذوق بطريقة تضر بجهازه الهضمى.

3- أن المعدة تستطيع هضم المواد السكرية من التمر خلال نصف ساعة، فيزول الإحساس بالدوخة والتعب سريعاً.

4- إن التمر يساعد على تصحيح حموضة الناتجة من الصيام، مما يقى الجسم من تكون الحصوات.

5- يحتوى التمر على مادة تنبِّه تقلصات الرحم وتزيد انقباضها وخاصة أثناء الولادة، وتساعد على إحداث انقباض في الرحم.. سبحان الله..

6- تناول التمر ثم الشوربة السهلة الهضم يحفز المعدة والأمعاء على إفراز الأنزيمات الهاضمة، فيسهل هضم باقى الإفطار الذى يحتوى على البروتينات والكربوهيدرات.

7- يقوي الكبد والقلب والدم لما يحتويه من منجم معادن سهلة وسريعة الامتصاص.