شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد أن كسر حاجز الخمسين جنيه انهيار كبير من جديد للجنيه المصري مقابل الدولار الان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرف على قرارات المرور الجديدة حول رسوم والأوراق المطلوبة لنقل ملكية سيارة 1445

“في اليوم الاثنين الفائت، تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 50 جنيهًا في السوق السوداء، نتيجةً لتصاعد الطلب عليه في هذا السوق الموازي.

انهيار كبير من جديد للجنيه المصري مقابل الدولار الان

“وفقًا لتقارير العربية، يقوم بعض الأفراد بتداول الدولار بأسعار تتراوح بين 50 جنيهًا و52 جنيهًا للبيع، وهو مستوى قياسي جديد.

يحدد سعر الدولار وفقًا للكمية المطلوبة، حيث يتم تحديده بناءً على الطلب المتزايد على الدولار في هذا السوق الموازي.”

“أكد بعض المتداولين حدوث حالة من الارتباك في التعاملات نتيجة لتكرار طلبات شراء العملة، وبكميات نسبياً كبيرة مقارنة بالأيام السابقة.

في هذا السياق، يظهر أن التنازلات تحدث بشكل محدود، خاصة بعد انتهاء فترة الإجازات للمصريين في الخارج، حيث شهدت زيادة نسبية في المعروض من العملة.”