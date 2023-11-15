انت الان تتابع "الحرة": الجيش الإسرائيلي انسحب من مستشفى الشفاء بالكامل لكنه ما زال يحاصره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 نوفمبر 2023, 4:38 مساءً

نقلت قناة "الحرة" عن مصادر صحفية، اليوم "الأربعاء"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من كامل مستشفى الشفاء في غزة، بعد اقتحامه في وقت سابق. وذكرت المصادر أن دبابات إسرائيلية ما زالت تحاصر المجمع الطبي، الأكبر في غزة، الذي بات في صلب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ عدة أيام. وبات مستشفى الشفاء في مدينة غزة الهدف الرئيسي للعملية البرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، تحت ذريعة أن مقاتلي حركة "حماس" جعلوا "القلب النابض" لعملياتهم في مقر بأنفاق تحت المستشفى، وهو ما تنفيه "حماس".

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