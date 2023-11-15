مناورة وتدريبات تكتيكية تجهز الاتفاق للاتحاد.. في الجولة الـ 14 من دوري روشن

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محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعبه بالنادي، يأتي ذلك ضمن تحضيراته لاستضافة الاتحاد يوم الجمعة 24 نوفمبر (الجاري) على ملعب نادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ 14 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24.

وكان التدريب قد اشتمل على تمارين التقوية في الصالة الرياضية بالنادي، ثم الإحماء في الملعب، بعد ذلك تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، ثم طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يخوضوا تقسيمة من شوطين على جزء من الملعب، واختتم المران بالجري مع المعد البدني.

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