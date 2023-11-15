تراند اليوم : بعد إعلان مقاطعته للتطبيق ..بالفيديو..قعيد: "التيك توك " اندفن وأنا حذرتهم بس مايفهمون

صحيفة الخليج 365: قال مشهور التيك توك السابق قعيد إن تطبيق تيك توك دخل في مرحلة الانتهاء، ولم يتبقى أمامه سوى تعديل سياساته.

وقال قعيد: "التيك توك اندفن يا عيال، أنا معلمهم لكن ما يفهمون، أنا يوم ما أسوي شيء لا أندم".