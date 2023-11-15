تراند اليوم : بعد إعلان مقاطعته للتطبيق ..بالفيديو..قعيد: "التيك توك " اندفن وأنا حذرتهم بس مايفهمون

- 1/2
- 2/2
٢٠٢٣١١١٥_١٨٤٩٣٠-COLLAGE~2
صحيفة الخليج 365: قال مشهور التيك توك السابق قعيد إن تطبيق تيك توك دخل في مرحلة الانتهاء، ولم يتبقى أمامه سوى تعديل سياساته.
وقال قعيد: "التيك توك اندفن يا عيال، أنا معلمهم لكن ما يفهمون، أنا يوم ما أسوي شيء لا أندم".
وتابع في مقطع فيديو: "تيك توك بيلحق البيقو إذا لم يعدل سياسته".
الجدير بالذكر أن "قعيد المجد"، أطلق هشتاقا تصدر منصة "إكس" بعد تهديده تطبيق "تيك توك" بسبب عدم حظره مقاطع الإساءة للسعودية.
ومن بين المشاهير الذين أعلنوا مقاطعة التطبيق أيضا للسبب نفسه، كل من الفنان فايز المالكي، والفنانة أحلام، مشهورة سناب شات سارة الودعاني، والفنانة فوز الفهد، وغيرهم.