تراند اليوم : أول تعليق من الخارجية الأميركية بشأن السماح للعراق بتحويل 10 مليارات دولار لإيران

صحيفة الخليج 365: قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن توقيت تجديد الإعفاء الذي أصدرته الولايات المتحدة للعراق بشأن تحويل 10 مليارات دولار لإيران، لتسديد عائدات الكهرباء المستوردة من إيران، يرتبط بانتهاء صلاحية الإعفاء السابق.

ولفت إلى أن الإعفاء السابق انتهى الثلاثاء الماضي. حسب رويترز .

وأعلن مسؤولان كبيران في الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن، وقع، الثلاثاء، على قرار تمديد إعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران، لمدة 120 يوما.

وذكر موقع "واشنطن فري بيكون" أن الولايات المتحدة قد تسمح للعراق بتحويل 10 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة إلى حسابات إيران في أوروبا وعمان، من خلال تمديد إعفاء بغداد من التزام عقوبات طهران. ولم يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، هذا التقرير أو ينفه.