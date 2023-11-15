شكرا لقرائتكم خبر عن في 2023.. أطباء "تخصصي الجوف" ينجحون في إعادة السمع لـ110 أطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن الفريق الطبي المتخصص بجراحة الأنف والأذن والحنجرة، في مركز زراعة القوقعة بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف، من إنهاء معاناة 110 أطفال يعانون من نقص في السمع من متوسط إلى مرتفع.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية واختبار السمع تبين لديهم وجود نقص شديد بالسمع، وبعد شرح الخطة العلاجية لذوي المرضى قرر الفريق المعالج إجراء عمليات بالمنظار، حيث تم وضع أنابيب صغيرة داخل الأذن والتي تسهل خروج السوائل المترسبة في الأذن الوسطى.

عمليات نقص السمع

أفاد الفريق المعالج أن الرواسب السبب الرئيسي في حدوث النقص في السمع.

وبين تجمع الجوف الصحي أن استخدام المنظار في مثل هذه الحالات كان من الضروري وذلك لأن تقوس القناة التي تربط الأذن الخارجية مع طبلة الأذن يصعب الوصول إلى موقعه ليضع فيها الأنابيب، وكذلك يصعب القيام بها بالطريقة العادية. وتكللت العمليات جميعها بالنجاح.

الجدير بالذكر أن عدد عمليات نقص السمع التي تم إجراؤها في المركز منذ بداية العام الجاري 2023 بلغت 110 عمليات.