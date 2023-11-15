شكرا لقرائتكم خبر عن يوفر عقود عمل للخريجين..طريقة الاشتراك في برنامج "هيئة العلا" للتطوير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن إطلاق برنامجها للتطوير والابتكار، لتوجه الدعوة لشركات السياحة العالمية لاختبار المفاهيم والمنتجات والخدمات المتكاملة وتنفيذ المشاريع التجريبية في العلا، مع توفير فرص متنوعة للتعاون كونها جزءاً من برنامج الهيئة للتطوير والابتكار.

ويُعد البرنامج جزءاً أساسياً من إستراتيجية الابتكار التي تنفذها الهيئة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار بالاعتماد على القيمة الكبيرة للعلا باعتبارها وجهة عالمية للتراث والثقافة والطبيعة.

وسيستضيف برنامج الهيئة للتطوير والابتكار رواد الأعمال للمساهمة في تعزيز السياحة في العلا ، حيث تركز الهيئة على تبني الحلول المبتكرة لتعزيز التجربة السياحية الشاملة والمستدامة وتنمية القطاع السياحي.

حلول متطورة لمواجهة التحديات

يهدف برنامج الهيئة للتطوير والابتكار الذي ينفذه فريق الابتكار في الهيئة إلى وضع الحلول المتطورة من أجل مواجهة التحديات في محافظة العلا - بدءاً من القطاع السياحي وسيسهم البرنامج في تنمية الشركات الناشئة من خلال المشاريع التجريبية والاختبارات لتحديد جدواها وأثرها.

ويركز البرنامج على عقد الشراكات الوثيقة وتعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والهيئة ووضع الرؤى للارتقاء بتجربة الزوار واعتمادها في بقية الوجهات السياحية.

كما يوفر قيمة كبيرة لخطط التوسع في العلا لكي تصبح وجهة سياحية رائدة تحظى بدعم مالي وتجاري شامل، وسيتم تمويل الشركات الناشئة خلال المرحلة التجريبية مع عملية استثمار متكاملة لتنفيذ الأفكار الناجحة على نطاق أكبر.

وسيوفر البرنامج للمشاركين في برنامج الهيئة للتطوير والابتكار، التدريب والتوجيه من قادة الهيئة والمجلس الاستشاري لشؤون الابتكار في الهيئة والخبراء وقادة الابتكار والمؤسسات الأكاديمية ومتخصصي التكنولوجيا والسياحة.

التقديم على البرنامج

كما سيتم منح خريجي البرنامج الناجحين عقود للعمل مع الهيئة على المدى الطويل، ومن المقرر تخرجهم في مارس 2024، حيث ستركز المجموعة الأولى من المشاركين على السياحة من خلال خمس عمليات توسع سيتم ربط كل منها بمجال متعلق بتنمية محافظة العلا، فيما ستركز بقية المجموعات على القطاعات الرئيسية التي تسهم في تطوير محافظة العلا.

وسيتم تحديد المرشحين للمشاركة في البرنامج بشكل دقيق، حيث يتم اختيار الأفكار والشركات الناشئة التي تتمتع بالإمكانات الملائمة وتحقق القيمة على المدى الطويل.

وللتقديم على برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للتطوير والابتكار خصصت الهيئة الرابط: https://surveys.rcu.gov.sa/s/Nh1NZhMg8tWFxbFOwOea