شكرا لقرائتكم خبر عن "المستوردة" تغزو أسواق الشرقية وأسعار الأسماك المحلية ترتفع 25% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الصياد بفرضة الدمام وعضو لجنة الغذاء بغرفة الشرقية، محمد المرخان، أن أكثر الأسماك المتواجدة في أسواق المنطقة الشرقية من الأسماك المستوردة بنسبة تصل إلى 75%، ونعني بذلك الأسماك كبيرة الحجم، وما ينتج من الساحل الشرقي اليوم يصل 25% من الأسماك. لافتا إلى أن الأسماك المستوردة هي غير مرغوبة عند الناس، ولكن لرخص سعرها ولعدم تواجد الأسماك المحلية بكميات تلبي الغرض يأخذ الناس هذه الأسماك.

ولفت المرخان أن أغلب الأسماك المستورد لا تأتي من عمان أو من الأمارات، ولكن نؤكد أن هذه الأسماك تأتي من شرق آسيا مثل كوريا والهند وسيرلانكا.

محمد المرخان

تباين الأسعار

قال المرخان: "في السابق كانت المنطقة الشرقية تنتج ما يعادل 70% من الأسماك، فالآن لم تعد المنطقة تستطيع إنتاج ذلك بسبب عدة أمور منها المنع من الإبحار في عدد من المواقع، أو القرب من الحدود، والمناطق التجارية، وعدم الإبحار في الأسياف، لذلك قل تواجد كثير من الأسماك وارتفع أسعار الأسماك المحلية بنسبة تصل 25%، فسعر سمك الهامور الصغير وصل سعره في وقت سابق 100 ريال للكيلو وقبل سنوات لا يتجاوز سعره 25 ريال، وسمك الشعري وصل 40 و50 ريال للكيلو وقبل سنوات بسعر 8 ريال، وسمك الكنعد البلدي وصل سعره 70 ريال".

وبين الصياد بفرضة القطيف، رضا حسن الفردان، أن سعر الأسماك البلدي يختلف عن المستورد، فسعر السمك الهامور البلدي الصغير بوزن "المن 16 كيلو" يصل 850 ريال، وسمك المن من الهامور الوسط 700 ريال، وسمك الهامور الكبير 650 ريال للمن الواحد، وسمك الكنعد الصغير 600 ريال للمن، والكنعد الكبير 700 ريال للمن، وسمك الصافي للمن 700 ريال، وسمك السمان 550 ريال للمن، وسمك العريضي 500 ريال للمن، وسمك الشعري 400 ريال للمن، وسمك العندق وسط 450 ريال للمن، وسعر سمك القرقفان 150 للمن، وأكد الفردان أن سمك الصافي مرتفع هذا العام لأن تواجده قليل في البحار.

رضا الفردان

ارتفاع الأسعار

لفت بائع الأسماك، عادل علي الحزام، أن أسعار الأسماك معظمها ترتفع 25%، والبعض منها معتدل طوال العام، فسعر سمك الهامور في المتوسط بسعر 50 ريال طوال العام تقريبا، أما سمك الشعري والعندق والخضرة نجدة بسعر 25 ريال للكيلو وهذا في المتوسط طوال العام، أما سعر الكنعد يعتبر سعره مواكب للموسم فيكون بسعر 70 ريال في وقت، وأخر بسعر 40 ريال وهكذا، أما الأسماك الأخرى مثل سمك الميد البلدي 3 كيلو بسعر 100 ريال، وسعر سمك العربي بسعر 10 ريال للكيلو.

وأكد الحزام أن رغبة الشراء للأسماك خلال هذه الأيام كانت قليلة بسبب الاختبارات وأيضا في فترة الاجازة للطلاب تكون رغبة الشراء قليلة عند الأسر بسبب خروج الناس للتنزه والسفر، فهي توفر مبالغ لذلك.

العزوف عن الشراء

بين المواطن يوسف محمد الصادق، أن أسعار الأسماك ملتهبة ونار، بشكل عام، فأنا جئت للسوق لشراء السمك فتم اختيار سمك وصنف العندق والذي كان سعر الكيلو الواحد منه بسعر 40 ريال وهذا مرتفع للغاية فنحن في الأغلب نشتري ذلك بسعر 25 أو 30 ريال فقط، فنأمل أن تنخفض الأسعار بسبب عزوف الناس عن الشراء خلال الأيام المقبلة.

يوسف اليوسف (2)

وقال بائع الأسماك يوسف اليوسف، أنه هناك ارتفاع للأسعار في بعض الأسماك وخاصة سمك الصافي البلدي المحلي، حيث وصل سعره 60 و65 ريالا، وهذا لم نشاهده طيلة تواجدنا في السوق منذ 35 عاما، والسبب قلة تواجده في الأسواق، وإن العرض لا يكفي للراغبين من هذا السمك المرغوب، فإن المتواجد لا يصل للطلب مما رفع ذلك سعره.