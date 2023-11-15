شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من الرئيس الكيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، رسالة خطية، من الرئيس وليام روتو رئيس جمهورية كينيا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا نور الدين محمد حاج.

استعراض العلاقات الثنائية

جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.