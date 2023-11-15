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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من الرئيس الكيني

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وس -الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، رسالة خطية، من الرئيس وليام روتو رئيس جمهورية كينيا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا نور الدين محمد حاج.

استعراض العلاقات الثنائية

جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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