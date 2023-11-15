7 جهات حكومية بمعرض شنغهاي

شاركت المملكة في معرض شنغهاي العالمي لتجارة المواد الغذائية 2023، المقام حاليا في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 8 - 10 نوفمبر 2023، بحضور 7 جهات حكومية و 15 شركة وطنية يمثلون قطاع الألبان، والدواجن، والأسماك والروبيان، والتمور.

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي والشراكات بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية عبدالمجيد الشهري، أن «البرنامج الوطني» نظم مشاركة المملكة بحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل «هيئة تنمية الصادرات السعودية، برنامج صنع في السعودية، المركز الوطني للنخيل والتمور، صندوق التنمية الزراعية، بنك التصدير والاستيراد، واتحاد الغرف السعودية، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية».

وتأتي هذه المشاركة بهدف دعم شركات القطاع الخاص في تسويق المنتجات السعودية في الأسواق العالمية ذات الأولوية مثل السوق الصيني، والتواجد في منصة عالمية لعقد صفقات التوريد والتبادل التجاري لتعزيز زيادة الصادرات السعودية غير النفطية وتحسين الميزان التجاري للمملكة.

وبيّن الشهري أن البرنامج يستهدف من هذه المشاركة، ترويج الفرص الاستثمارية السعودية، ولقاء كبار المستثمرين والجهات الحكومية ذات العلاقة من الجانب الصيني لتعزيز التعاون الاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين.