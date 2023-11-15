تعليم عسير يحتفي باليوم الدولي للتسامح

وأوضح "عقالا" أن الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح في أوساط المجتمع التعليمي ومؤسساته التعليمية؛ يأتي بتوجيه كريم من قبل وزير التعليم، حيث انطلقت فعالياته مطلع الأسبوع الجاري في جميع مدارس المنطقة من خلال عدد من الفعاليات والرسائل الاتصالية، التي تعزز ثقافة التسامح وما يمثله من قيم دينية واجتماعية من خلال تكريسها كثقافة وخلق نبيل ينعكس على التعاملات والسلوك اليومي.
وتخلل الاحتفاء مشاركات نوعية من معلمتين من التربية الخاصة مسار " العوق البصري"، وطلاب وطالبات مدارس أبها العالمية الذين عبروا بدورهم عن أهمية هذه المناسبة واعتبارها التفاتة هامة لما يحمله التسامح من قيم نبيلة حث عليها الدين الإسلامي القويم.
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