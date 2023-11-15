90 كيلوجراما من القات بحوزة 6 مخالفين

وأهابت الجهات الأمنية بكل من تتوافر لديه معلومات، من المواطنين والمقيمين، عن أي أنشطة ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات الإبلاغ عبر الاتصال بـ«911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» ببقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات «995»، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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