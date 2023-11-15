نجران ترسخ التسامح

وتطرق مدير فرع المركز، راشد آل منجم، إلى مفهوم التسامح من المنظور الشرعي، وانعكاسه على المجتمع، ودور المؤسسات التربوية في ترسيخ قيم التسامح لدى الأبناء، مستعرضا تجربة المركز في تنفيذ برنامج «نسيج»، والبرامج الأخرى التي تسعى إلى تعزيز قيم التسامح لدى الطلاب والمعلمين.
وأوضح أن التسامح يشكل أحد القيم الإنسانية التي يتبناها المركز، بوصفه أحد مؤسسات المجتمع المعنية بترسيخ وتعزيز هذه الفضيلة الأخلاقية، جاعلا إياها أحد أهدافه السامية التي يسعى بفاعلية لترسيخها عبر أنشطته ومبادراته وبرامجه المتنوعة من أجل الوصول إلى مجتمع متعايش ومتسامح.
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