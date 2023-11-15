التلاعب السيبراني بـ BLACK HAT

واستضافت جلسات بلاك هات في يومها الثاني عدداً من المتحدثين مثل: باسكال أندريه رئيس قسم الأمن في شركة Airbus، وعبدالرحمن النعيم مدير أمن المعلومات في أرامكو السعودية، وعلي الحميد المحلل في الأمن السيبراني لدى Falbrokers، وسعيد أبو نعمة المؤسس والرئيس تنفيذي في Seclytics، وماري هاي رئيس قطاع الأمن السيبراني في شركةBAE Systems، وكريس روبرتس رئيس قطاع الأمن السيبراني في Boom Supersonic، وماتياس موهليرت رئيس قطاع الأمن السيبراني في Oetker Group، وفيليب مارتن رئيس قطاع الأمن السيبراني في Coinbase، وديفيد كروس رئيس قطاع الأمن السيبراني فيOracle SaaS Cloud، وويليام لين المؤسس والرئيس التنفيذي في AKA Identity.
وشهدت الفعالية في نهاية يومها الأول حفل تخريج متدربي معسكر طويق السيبراني، المقدم من أكاديمية طويق؛ بهدف تمكين الكوادر الوطنية بمهارات متنوعة في جميع مجالات الأمن السيبراني، وتأهيلهم لسوق العمل بشهادات احترافية عالمية، حيث تجاوز عدد المسجلين في المعسكر 10.000 طالب، فيما اُختير أكثر من 50 طالباً للالتحاق بالمعسكر، وحصل 70% من المتخرجين على عروض وظيفية خلال أقل من شهرين.
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