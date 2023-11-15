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التلاعب السيبراني بـ BLACK HAT

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تواصل فعالية الأمن السيبراني الأكثر حضورًا بالعالم «بلاك هات» أعمالها لليوم الثاني في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة تحالف، حيث تستمر أعمال النسخة الحالية حتى الخميس 16 نوفمبر. وتناولت جلسات اليوم الثاني من بلاك هات العديد من المواضيع مثل: الاستمرارية الأمنية، والتلاعب في الأمن السيبراني، والقيادة السيبرانية، كما عقدت جلسة مفتوحة في بلاك هات كامبس للإجابة عن أسئلة المشاركين بحضور نخبة من رؤساء قطاع الأمن السيبراني.

واستضافت جلسات بلاك هات في يومها الثاني عدداً من المتحدثين مثل: باسكال أندريه رئيس قسم الأمن في شركة Airbus، وعبدالرحمن النعيم مدير أمن المعلومات في أرامكو ، وعلي الحميد المحلل في الأمن السيبراني لدى Falbrokers، وسعيد أبو نعمة المؤسس والرئيس تنفيذي في Seclytics، وماري هاي رئيس قطاع الأمن السيبراني في شركةBAE Systems، وكريس روبرتس رئيس قطاع الأمن السيبراني في Boom Supersonic، وماتياس موهليرت رئيس قطاع الأمن السيبراني في Oetker Group، وفيليب مارتن رئيس قطاع الأمن السيبراني في Coinbase، وديفيد كروس رئيس قطاع الأمن السيبراني فيOracle SaaS Cloud، وويليام لين المؤسس والرئيس التنفيذي في AKA Identity.

وشهدت الفعالية في نهاية يومها الأول حفل تخريج متدربي معسكر طويق السيبراني، المقدم من أكاديمية طويق؛ بهدف تمكين الكوادر الوطنية بمهارات متنوعة في جميع مجالات الأمن السيبراني، وتأهيلهم لسوق العمل بشهادات احترافية عالمية، حيث تجاوز عدد المسجلين في المعسكر 10.000 طالب، فيما اُختير أكثر من 50 طالباً للالتحاق بالمعسكر، وحصل 70% من المتخرجين على عروض وظيفية خلال أقل من شهرين.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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