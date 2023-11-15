شكرا لقرائتكم خبر عن فقط كوب من هذا المشروب يوميا يساعد على علاج انسداد الشرايين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أوضحت العديد من الدراسات أن المكونات النشطة بيولوجيًا للشاي تؤثر بشكل إيجابي على شيخوخة الخلايا.

ويحتوي الشاي على مواد مرتبطة بانخفاض معدلات الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، وتشمل العوامل المعنية البوليفينول، خاصة بمضادات الأكسدة والايبيكاتشين، التي لها خصائص مضادة للالتهاب لا مثيل لها.

وفقًا لموقع “هيلث لاين”، قد تساهم هذه المركبات في تقليل احتمالية الوفاة بشكل ملحوظ، فقد يعزز البوليفينول الموجود في الشاي الأخضر من إنتاج الإيلاستين، والأكثر من ذلك، أن خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية القاتلة كان أقل بنسبة 56، وكان هناك خطر أقل بنسبة 29 في المائة للوفاة لجميع الأسباب مقارنة بمن لا يشربون الشاي.

أفضل أنواع الشاي أثبتت المركبات الموجودة في الشاي فعاليتها العالية في محاربة الآثار الضارة للإجهاد التأكسدي، وهو نذير رئيسي للأمراض.

يعتبر الشاي الأخضر والأسود من بين أفضل أنواع الشاي للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، لكن الأبحاث التي أجريت عام 2020 تشير إلى أن تأثيرات كل شاي قد لا تكون متساوية.

كيف يؤثر الشاي على صحة الشرايين؟ تحذر Science Direct من أن الطرق المفضلة لإعداد الشاي قد تختلف اختلافًا جذريًا عبر مجموعات سكانية مختلفة، مع احتمال أن يضيف البعض الحليب إلى المشروب.

غالبًا ما يتم تقديم الشاي الأسود مع الحليب، على سبيل المثال، والذي أشارت الدراسات السابقة إلى أنه قد يبطل فوائد الشاي.