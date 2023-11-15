شكرا لمتابعة خبر عن مستجدات العثور على حوت ضخم نافق بشواطئ جزر فرسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، حالة جنوح حوت باليني نافق إلى شواطئ محمية جزر فرسان، وتم التعامل مع الحالة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكان الحوت قد عثر عليه قبالة شواطئ محافظة جزر فرسان وتحديدا شاطئ الغديرالذي ترسو فيه قوارب الصيادين والنزهة.

و شوهد الحوت قادماً من أعماق البحر الأحمر ويبدو أن جسم الحوت تحلل مما يؤكد نفوقه منذ أيام.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه تم دفن الحوت في موقع آمن.

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