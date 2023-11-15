شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يدعو لوقف اعتداءات إسرائيل على المستشفيات في ‎غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اليوم الأربعاء إلى وقف اعتداءات إسرائيل على المستشفيات والمدنيين في ‎غزة.

جاء ذلك خلال تلقيه مكالمة هاتفية من رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش.

وبحث الجانبان خلال الاتصال، آخر المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، وتطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث شدّد سمو وزير الخارجية على أهمية وقف إطلاق النار بشكلٍ فوري، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمستشفيات، والتي كان آخرها اقتحامهم لمستشفى الشفاء الطبي في غزة.

وأكد سموه أهمية المسارعة في تأمين الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية الضرورية، وتسهيل دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري.