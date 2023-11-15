شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد: الوليد بن طلال يتجول بدراجته في الرياض ويفاجئ شباب في شارع عام ويحقق لهم أحلامهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرف على قرارات المرور الجديدة حول رسوم والأوراق المطلوبة لنقل ملكية سيارة 1445 تم توثيق ردة فعل مجموعة من الشباب بمقطع فيديو أثناء تفاجئهم برؤية الأمير الوليد بن طلال يقود دراجة نارية على إحدى الطرق العامة، ويظهر في الفيديو الأمير وهو يستمتع بهوايته في قيادة الدراجات، ويكون برفقة عدد من الأشخاص.” الوليد بن طلال يتجول بدراجته في الرياض “في سياق الفيديو، يُسمع صوت شاب جالس بجوار الطريق يقول: ‘فنجال شاي’، معبِّرًا عن مفاجأته لرؤية الأمير الوليد بن طلال. كان الأمير يرد على التحية بالتلميح بيده للشاب وأصدقائه الذين كانوا يرافقونه. يظهر في الفيديو شاب آخر واقفًا على جانب الطريق، يشاهد الأمير أثناء مروره، ثم يعود إلى أصدقائه بعد مغادرة الأمير.”

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