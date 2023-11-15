انت الان تتابع أمريكا تنفي منح إسرائيل موافقة على اقتحام مستشفى الشفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 نوفمبر 2023, 5:44 مساءً

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، أن "الولايات المتحدة لم توافق على عمليات الجيش الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء في قطاع غزة". وذكر المتحدث أن "واشنطن تنتهج السلوك نفسه بالنسبة إلى القرارات العسكرية الأخرى التي تتخذها إسرائيل"، وفقاً لـ"فرانس برس". من جانبه، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "إن الولايات المتحدة لم تمنح الموافقة لإسرائيل من أجل اقتحام مستشفى الشفاء في غزة". وأضاف "كيربي" في كلمة للصحافيين: "إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تبلغها إسرائيل مسبقاً عن عملياتها العسكرية في غزة". وتابع: "كنا دائماً واضحين جداً مع شركائنا الإسرائيليين حول أهمية الإقلال من الخسائر المدنية. كنا أيضاً واضحين جداً معهم لجهة وجوب التحلي بانتباه خاص حين نتحدث عن المستشفيات".

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تنفي منح إسرائيل موافقة على اقتحام مستشفى الشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.