انت الان تتابع الأخضر السعودي في مواجهة باكستان بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 نوفمبر 2023, 6:18 مساءً

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره منتخب باكستان في الجولة الأولى من الدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وتنطلق المباراة بين الفريقين غدًا الخميس في تمام الساعة الـ7.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الفتح بالأحساء. ويقع المنتخب السعودي بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني في المجموعة السابعة إلى جانب المنتخب الباكستاني، ومنتخب الأردن، ومنتخب طاجيكستان.

كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر السعودي في مواجهة باكستان بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.