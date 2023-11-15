تراند اليوم : أردوغان: أقولها وقلبي مرتاح.. إسرائيل دولة إرهابية وسنواصل عزلها دوليا!

صحيفة الخليج 365: وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل بأنها "دولة إرهاب" بسبب ما وصفه بـ"التدمير الشامل" لقطاع غزة في عمليتها العسكرية، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على محاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية الأربعاء.

وقال أردوغان في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية: "إسرائيل تطبق استراتيجية تدمير كامل لمدينة وسكانها"، وأضاف: "أقولها بصراحة وبقلب مرتاح: إسرائيل دولة إرهاب".

وتتزامن تصريحات الرئيس التركي مع الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ردًا على هجوم حركة "حماس"، التي تصنفها إسرائيل وأمريكا والاتحاد الأوروبي كـ"منظمة إرهابية"، على مدن ومناطق إسرائيلية في 7 أكتوبر/نشرين أول.

وتابع أردوغان قائلا: "في حال استمرت إسرائيل بمجازرها على هذا النحو ستُسجل نفسها كدولة إرهاب ملعونة في كل مكان حول العالم".

وتعهد الرئيس التركي بمواصلة "عزل إسرائيل" على الساحة الدولية وقال: "في خطة مزدوجة سنواصل عزل إسرائيل في الساحة الدولية بينما نوفر كافة أشكال الدعم الإنساني لفلسطين".

وتابع أردوغان قائلا: "سنتخذ خطوات لضمان محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بعدما قتلوا بوحشية شعب غزة المظلوم"،.