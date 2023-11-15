تراند اليوم : خامنئي‬⁩ يصدم "هنية "بشأن موقفه من دعم حماس: لم تبلغونا بهجوم 7 أكتوبر ولن ندخل الحرب نيابة عنكم

صحيفة الخليج 365: كشف ثلاثة مسؤولين كبار أن المرشد الإيراني علي خامنئي وجه رسالة واضحة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس عندما التقيا في طهران في أوائل نوفمبر، بشأن حرب غزة.

وقال خامنئي ل "هنية" إن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل ومن ثم فإن طهران لن تدخل الحرب نيابة عن حماس.

وأضاف خامنئي لإسماعيل هنية إن إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي للحركة لكن دون التدخل بشكل مباشر، بحسب "رويترز".

وقال مسؤول من حماس أن خامنئي حث هنية على إسكات تلك الأصوات في الحركة الفلسطينية التي تدعو علنا إيران وحليفتها اللبنانية جماعة حزب الله إلى الانضمام إلى المعركة ضد إسرائيل بكامل قوتهما.