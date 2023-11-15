إضافة المطبخ السعودي ضمن مقررات جامعة أمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الطالب المبتعث ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، في قسم إدارة فنون الطهي بجامعة شمال آلاباما، حذيفة محمد الحموي، المركز الأول في مسابقة الطهي التي نظمتها الجامعة.ونجح الحموي في إقناع القسم بإضافة المطبخ السعودي ضمن مادة المطبخ العالمي، ممثلة في الكبسة والسلطة المسقعة ، في إطار سعيه في التعريف بثقافة الطعام السعودية، والتي وجدت أصداء مميزة.

وشهدت المسابقة التي استمرت 3 أشهر مشاركة 12 طالبا من مختلف الجنسيات على مستوى العالم.

ويعد الحموي من طليعة الطلاب في التخصص الحديث، الذي أدرجته وزارة التعليم في التخصصات الجديدة، المتماشية مع رؤية المملكة 2030 التي تخدم القطاعات الواعدة.

وأشاد الحموي بجهود الملحقية الثقافية السعودية لدى سفارة خادم الحرمين الشريفين، التي مكنته من الانضمام لهذا التخصص، ولا سيما أنه كان قد تخرج في الكلية التقنية بمنطقة مكة المكرمة، في تخصص السياحة والفندقة، وخاض كثيرا من التجارب في التخصص ذاته في السعودية قبل ابتعاثه، أبرزها في الفنادق المطلة على الحرم المكي، والتدريب في برنامج بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وكان حينها ضمن العشرة الأوائل في البرنامج.

الإنجاز السعودي

المركز الأول في مسابقة الطهي لطالب سعودي.

إضافة المطبخ السعودي ضمن مقررات الجامعة.

الكبسة السعودية.

سلطة المسقعة السعودية.

12 طالبا من مختلف الجنسيات شاركوا بالمسابقة.

المطبخ السعودي ممثل في: