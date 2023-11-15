شكرا لقرائتكم خبر زوار موسم الرياض يتنقلون بين دروب بلاد الشام العتيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمثل منطقة بلاد الشام في بوليفارد وورلد واحدة من أبرز معالم موسم الرياض هذا العام، حيث تعد إحدى أهم الثقافات العالمية من بين 14 منطقة تحاكي كل واحدة منها ثقافة وحضارة عالمية شهيرة.

ويتجلى التراث الشامي بجميع أشكاله في المنطقة من خلال الأسواق والأبواب والطرقات، حيث تستقطب الزوار بنفحات من الأصالة التي تترجمها زوايا 80 متجرا مخصصة لبيع الملابس والإكسسوارات والهدايا التي تروي قصة الشام وحكايات الأقدمين بكل تفاصيلها في المنطقة التي تحضر للمرة الأولى ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتمثل منطقة بلاد الشام وجها للتكامل الترفيهي في بوليفارد وورلد التي جمعت بين حديث العالم وقديمه عبر استحضار الموروث الثقافي لحارات بلاد الشام.