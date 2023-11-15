شكرا لقرائتكم خبر تشكيلات صحراوية تزين جناح المملكة بإكسبو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، كشفت المملكة أمس، في عشاء ثقافي ضمن فعاليات مؤتمر نهر دوجيما بمدينة أوساكا اليابانية، عن تصميم وشعار جناحها المُشارِك في إكسبو 2025 أوساكا، كانساي، اليابان.

وجاء الحفل على هامش اجتماع المشاركين الدوليين في المعرض، وسط حضور عمدة مدينة أوساكا هايديوكي يوكوياما، وبمشاركة وفود حكومتي المملكة واليابان، ومسؤولين من دول أخرى مشاركة في المعرض.

وكشف الحفل النقاب عن تصميم جناح المملكة الذي أنجزته شركة «فوستر + بارتنرز» المعمارية الرائدة، وذلك احتفالا بالعلاقات السعودية واليابانية من منظوري التراث والعمارة، ويجسد التصميم المستدام للجناح البيئة الطبيعية للمملكة، مازجا التشكيلات الصحراوية مع عناصر معمارية حديثة في إشارة إلى الصلة الوثيقة بين التراث التاريخي والتطور المستقبلي.