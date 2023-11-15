شكرا لقرائتكم خبر قياس الأداء التعليمي للمدارس الابتدائية والمتوسطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب - للسنة الثانية على التوالي - الانتهاء من قياس الأداء التعليمي لعام 2023م من الاختبارات الوطنية «نافس»، وسط مشاركة 1.150.000 طالب وطالبة في الصفوف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط لجميع المدراس الحكومية والأهلية والعالمية، البالغ عددها 21 ألف مدرسة في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب - للسنة الثانية على التوالي - الانتهاء من قياس الأداء التعليمي لعام 2023م من الاختبارات الوطنية «نافس»، وسط مشاركة 1.150.000 طالب وطالبة في الصفوف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط لجميع المدراس الحكومية والأهلية والعالمية، البالغ عددها 21 ألف مدرسة في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها. وأصدرت الهيئة للمرة الأولى في المملكة بطاقات الأداء المدرسي بناء على نتائج هذه الاختبارات في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة. وأتاحت الهيئة لجميع المدارس ومكاتب وإدارات التعليم الاطلاع على نتائجها في الاختبارات الوطنية من خلال «بطاقة أداء المدرسة» وذلك عن طريق منصة «تميز» الرقمية، كما يمكن للمدارس الاطلاع على النتيجة عند الانتهاء من التقويم الذاتي، وذلك في تقرير المدرسة على المنصة الرقمية.

كانت هذه تفاصيل خبر قياس الأداء التعليمي للمدارس الابتدائية والمتوسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.