شكرا لقرائتكم خبر 600 ساعة لتجارب خبراء أمن المعلومات في الـ«بلاك هات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في أضخم تجمع غير مسبوق، ينقل الخبراء ورواد أمن المعلومات من كبريات الشركات العالمية خبراتهم عبر 600 ساعة من المحتوى الثري على مدى 3 أيام خلال أعمال النسخة الثانية من فعالية الأمن السيبراني (بلاك هات) في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بحضور عدد من الأمراء والوزراء ونخبة من الخبراء والمتحدثين والمستثمرين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، أهمية هذا الحدث، مشيدا بدور ولي العهد في الاهتمام بالقطاع التقني من خلال رؤية المملكة 2030. ونوه إلى أن هذه النسخة الحالية تعد الأضخم التي تجمع الخبراء ورواد أمن المعلومات من كبريات الشركات العالمية، معربا عن فخره بنجاح النسخة السابقة التي شهدت أعلى حضور في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم؛ إذ بلغ عدد الحضور فيها 30,000 زائر، مما يدل على أهمية الحدث وتأثيره.

وأبدى استعدادهم مع افتتاح هذه النسخة لتجاوز الرقم القياسي الخاص بهم، مرحبا بعدد أكبر من المشاركين من جميع أنحاء العالم، عبر تحقيق 60,000 مسجل، و250 ورشة عمل، و350 شركة رائدة من 70 دولة حول العالم، بجوائز تتعدى مليون ريال لتحديات الهواة والمحترفين خلال أيام الفعالية.

من جهته نوه نائب الرئيس الأول في شركة (تحالف) أنابيل ماندر، لدور الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وجهوده الملموسة والفعالة التي أسهمت في نجاح وتفوق فعالية (بلاك هات) الشرق الأوسط وأفريقيا.

موضوعات جلسات اليوم الأول من بلاك هات: