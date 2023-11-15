تعزيز دور المكتبات في تشجيع روح ريادة الأعمال بالعالم العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش المؤتمر الـ34 للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات المقام في الرياض في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الحالي، بعنوان «المكتبات ومؤسسات المعلومات العربية ودورها في تعزيز الاقتصاد وريادة الأعمال»، برعاية هيئة المكتبات التابعة لوزارة الثقافة، دور المكتبات في تعزيز الاقتصاد، وتشجيع روح ريادة الأعمال في العالم العربي، والاطلاع على أحدث التطورات والممارسات في مجال المكتبات والمعلومات، وتبادل المعرفة مع الخبراء والمهتمين من جميع أنحاء العالم العربي.

وكرم الاتحاد خلال المؤتمر الدكتورة ضحى السريحي لفوزها بجائزة أفضل رسالة دكتوراه لعام 2023م.

وقال رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الدكتور نبهان الحراصي «إن المؤتمر يحظى باهتمام كبير نظرا لمكانة مدينة الرياض الثقافية والعلمية على مستوى المنطقة»، مبينا أن موضوع المؤتمر المقترح يتوافق مع التطلعات الحديثة لأدوار المكتبات ومؤسسات المعلومات، كما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال والاقتصاد البنفسجي في كل القطاعات.

وأضاف «آمل أن يشهد المؤتمر عرض دراسات علمية وتجارب مهنية توضح ارتباط قطاع المكتبات بالاقتصاد وريادة الأعمال، كما نتأمل من خلال التقاء صناع القرار المتخصصين لتبادل الخبرات والتشارك المعرفي بما ينعكس لاحقا على تطوير القطاع ودفع عجلة التطور المهني والعلمي».