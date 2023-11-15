إمكانات وقدرات سعودية للإسهام في تطوير أبحاث السرطان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي فهد الجلاجل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة عضوا في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان بمنظمة الصحة العالمية.
وثمن الموافقة التي تأتي تجسيدا للدعم والاهتمام اللذين توليهما القيادة لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، ومجابهة تحدي مرض السرطان في مختلف الجوانب الوقائية والعلاجية والبحثية.
وأضاف «إن انضمام المملكة لعضوية الوكالة الدولية لأبحاث السرطان بمنظمة الصحة العالمية؛ يأتي تأكيداً لدورها الريادي في برامج الوقاية من السرطان بمنطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها في محيطها الإقليمي والدولي، ولما تمتلكه من إمكانات وقدرات للإسهام في تطوير مجال الأبحاث الصحية المتخصصة في السرطان».
وأشاد بالجهود التي تبذلها المملكة في تنفيذ المشاريع الوطنية لأبحاث الوقاية من السرطان، والدور الذي يقوم به العلماء والباحثون السعوديون في كتابة التقارير الدولية التي تنشرها الوكالة.
الوكالة الدولية لأبحاث السرطان:
- تأسست عام 1965 لتحديد أسباب السرطان واتخاذ التدابير.
- تنسيق وإجراء البحوث التي تركز على السرطان.
- إجراء وتنسيق الأبحاث الطبية المتعلقة بأسباب المرض.
- جمع بيانات الإصابة والنجاة من مرض السرطان.
- نشر التقارير الدولية عن ذلك.
- إصدار سلسلة من الدراسات البحثية المحكمة حول المخاطر.
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