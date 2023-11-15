إمكانات وقدرات سعودية للإسهام في تطوير أبحاث السرطان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي فهد الجلاجل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة عضوا في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان بمنظمة الصحة العالمية.

وثمن الموافقة التي تأتي تجسيدا للدعم والاهتمام اللذين توليهما القيادة لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، ومجابهة تحدي مرض السرطان في مختلف الجوانب الوقائية والعلاجية والبحثية.

وأضاف «إن انضمام المملكة لعضوية الوكالة الدولية لأبحاث السرطان بمنظمة الصحة العالمية؛ يأتي تأكيداً لدورها الريادي في برامج الوقاية من السرطان بمنطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها في محيطها الإقليمي والدولي، ولما تمتلكه من إمكانات وقدرات للإسهام في تطوير مجال الأبحاث الصحية المتخصصة في السرطان».

وأشاد بالجهود التي تبذلها المملكة في تنفيذ المشاريع الوطنية لأبحاث الوقاية من السرطان، والدور الذي يقوم به العلماء والباحثون السعوديون في كتابة التقارير الدولية التي تنشرها الوكالة.

الوكالة الدولية لأبحاث السرطان: