5 ملايين إجراء لمركز إدارة العمليات القضائية

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ويعمل المركز الذي دشن العام الماضي على مدار 24 ساعة طيلة أيام العام بما فيها العطل الرسمية، بمعدل 3000 عملية يوميًا ينفذها المركز في خدمة مستفيدي القضاء الإداري، ولصالح كافة محاكمه الإدارية بمختلف مراحله ومن مختلف مناطق المملكة.
الجدير بالذكر أن رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف دشن مركز العمليات القضائية العام الماضي بهدف توحيد إجراءات الأعمال المساندة في القضاء الإداري وحوكمة أعماله وإجراءاته وفق أحدث المعايير؛ لضمان دقة الأعمال وسرعة إنجازها، مع ما تحقق من تقليص أعداد الكوادر إلى أقل من النصف، وإغلاق 24 إدارة للدعاوى، سعيا لرفع جودة الأعمال والتيسير على المستفيدين لتحقيق العدالة الناجزة.
مركز العمليات القضائية:
- توحيد إجراءات الأعمال المساندة.
- ضمان دقة الأعمال وسرعة إنجازها.
- تقليص أعداد الكوادر إلى أقل من النصف.
- إغلاق 24 إدارة للدعاوى.
- رفع جودة الأعمال والتيسير على المستفيدين.
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