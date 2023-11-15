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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمنت إعداد مدونة إرشادية خاصة بالقضايا الطبية الشرعية، وقع المجلس الصحي السعودي، مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء؛ لتعزيز التعاون في الجوانب الاستشارية والتنظيمية والعلمية، وتقديم الرأي الشرعي للموضوعات والقضايا الطبية والأخلاقية والنوازل الطبية.

ومثل الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في التوقيع على مذكرة التفاهم؛ الأمين العام للهيئة الدكتور فهد الماجد، وعن المجلس الصحي السعودي الأمين العام للمجلس الدكتور نهار العازمي، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس.

وتهدف المذكرة إلى جمع وإعداد مدونة إرشادية للمسائل التي صدرت فيها قرارات أو فتاوى متعلقة بالقضايا الطبية الشرعية والتحديث عليها بشكل مستمر، وإتاحتها وفق تنظيمات إجرائية محددة، بالإضافة إلى إعداد برامـــج علمية ولقـــاءات مفتوحـــة مـــع الكوادر الطبيـــة؛ تهدف إلى تعزيـــز الوعي الشـــرعي المتعلق بأخلاقيات الممارسة الصحيـــة والتعامل مـــع الحالات والنـــوازل ذات البعـــد الأخلاقي.

أهداف التعاون: