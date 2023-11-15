تغطية إعلامية لمشروعات المملكة التنموية حول العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد في مقر الصندوق بالرياض أمس، مع الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي؛ مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك للتغطيات الإعلامية لمشروعات المملكة التنموية التي يمولها الصندوق في الدول النامية حول العالم.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون المشترك بين الصندوق السعودي للتنمية وهيئة الإذاعة والتلفزيون للمساهمة في التغطيات الإعلامية للمشروعات الإنمائية التي يمولها الصندوق في الدول النامية بالعالم، وذلك في إطار إبراز جهود المملكة التنموية التي ينفذها الصندوق، إضافة إلى عمل برامج تدريبية وتعريفية لتبادل الخبرات بين الطرفين وبرامج توعوية للوفود الإعلامية الأجنبية في حدود اختصاصات كل طرف.

وأكد الحارثي أن مثل هذا التعاون يجسد أدوار هيئة الإذاعة والتلفزيون وجهودها لتحقيق التعاون المشترك بين الهيئة والجهات التنموية الأخرى لتعزيز أفق التكامل بين الطرفين، وسعيا لتحقيق الرؤية الوطنية التي لا تنفصل عن أدوار الإعلام الرئيسة، من خلال إبراز الجهود الوطنية وتعزيزها عبر منصات الهيئة.

من جانبه أفاد المرشد بأن هذه المذكرة تعكس حرص الصندوق السعودي للتنمية على توحيد الجهود، لإبراز الدعم الإنمائي الذي قدمته المملكة للدول النامية حول العالم من خلال الصندوق على مدى 49 عامًا منذ تأسيسه.

أهداف المذكرة: