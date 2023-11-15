شكرا لقرائتكم خبر أوروبيون يتجولون افتراضيا داخل المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتيح معرض «جسور» الذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حاليا في العاصمة الألبانية تيرانا، لزواره التجول داخل المسجد النبوي الشريف افتراضيا، وذلك من خلال توفير تقنية «VR» والمعروفة بتقنية الواقع الافتراضي.

وتمكن هذه التقنية للمستخدم المشاهدة والتجول داخل المسجد النبوي افتراضيا، وكأن ذلك واقعا لمستخدميها، وذلك بفضل دقة وتطور هذه التقنية، التي تكون من خلال جهاز مزود بشاشات صغيرة يتم ارتدائه على عيني المستخدم.

وأعرب العديد من زوار المعرض عن سعادتهم بهذه التقنية، وخوضهم هذه التجربة، التي تحاكي الواقع لزوار المسجد النبوي الشريف، حيث تمكنوا خلالها على التعرف على تفاصيل كثيرة داخل المسجد، إضافةً للاهتمام الذي يحظى بها الحرمان الشريفان من قبل القيادة.

يذكر أن هذه النسخة من معرض «جسور» هي النسخة الثانية، وتستمر حتى الـ 24 من نوفمبر الجاري، حيث أقامت وزارة «الشؤون الإسلامية» العام الماضي النسخة الأولى في العاصمة التايلاندية بانكوك.