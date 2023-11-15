منتدى مسك العالمي يستثمر القدرات الاستثنائية للشباب

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وافتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أولى جلسات المنتدى بعنوان «الآن يبدأ مستقبل الشباب» حيث سيسلط الضوء على استثمار الشباب المُبدع لقدراتهم الاستثنائية ودورهم المحوري في رسم معالم المستقبل. ويمكن متابعة البث المباشر لجلسات المنتدى من خلال المنصة الافتراضية عبر الرابط: https://miskglobalforum.com/ar.
وتأتي النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي بمشاركة شركاء استراتيجيين، منهم: وزارة الرياضة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، إلى جانب أرامكو السعودية، ومجموعة «stc»، والعلامة التجارية المتخصصة في السيارات «جينيسس».
كما يساهم في إثراء مختلف أنشطة المنتدى عدد من شركاء المعرفة، منهم: منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، وهيئة الأزياء السعودية، وأكاديمية مطوري أبل، وشركة ميتا، وشركة أديداس، ومؤسسة بيل وميلندا غيتس الخيرية، ومنصة لينكد إن، ومنصة زووم، وقناة ناشيونال جيوغرافيك، وشركة «LVMH»، وجامعة كامبردج، وشركة الإنتاج الإعلامي الإبداعي «تلفاز».
ويشارك في إثراء 100 جلسة حوارية، قياديين ورؤساء تنفيذيين ومؤثرين محليين وعالميين.
ويتضمن المنتدى تقديم ما يزيد عن 50 ورشة عمل سيستفيد منها الزوار حضوريا وعبر المنصة الافتراضية، حيث يسعى المنتدى لاكتشاف قدرات الشباب، وتحفيز طاقاتهم، وتمكينهم في العديد من المجالات؛ بما يحقق النمو الاقتصادي والمعرفي.
مشاركون في منتدى مسك:
- الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الأمير سلطان بن خالد.
- وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.
- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة.
- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي.
- وزير الصناعة والثروة المعدنية وبندر الخريف.
- مدير مركز المعلومات الوطني في سدايا الدكتور عصام الوقيت.
- الرئيس التنفيذي لشركة تطوير بوابة الدرعية السيد جيري إنزيلو.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية لبنى العليان.
- الكاتب والمتحدث التحفيزي كريس جاردنر.
- النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد.
- الفنانة المختصة في الفنون الرقمية أمريتا سيثي.
- نجم برنامج شارك تانك روبرت هيرجافيك.
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