شكرا لقرائتكم خبر منتدى مسك العالمي يستثمر القدرات الاستثنائية للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف استثمار القدرات الاستثنائي للشباب، انطلقت النسخة السابعة لمنتدى مسك العالمي أمس تحت شعار «فكر وأثر» حيث يستضيف مطل البجيري بالمنطقة التاريخية في الدرعية الزوار والمشاركين في المنتدى من القادة والمفكرين والمبتكرين والمبدعين على مدى ثلاثة أيام.

وافتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أولى جلسات المنتدى بعنوان «الآن يبدأ مستقبل الشباب» حيث سيسلط الضوء على استثمار الشباب المُبدع لقدراتهم الاستثنائية ودورهم المحوري في رسم معالم المستقبل. ويمكن متابعة البث المباشر لجلسات المنتدى من خلال المنصة الافتراضية عبر الرابط: https://miskglobalforum.com/ar.

وتأتي النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي بمشاركة شركاء استراتيجيين، منهم: وزارة الرياضة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، إلى جانب أرامكو السعودية، ومجموعة «stc»، والعلامة التجارية المتخصصة في السيارات «جينيسس».

كما يساهم في إثراء مختلف أنشطة المنتدى عدد من شركاء المعرفة، منهم: منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، وهيئة الأزياء السعودية، وأكاديمية مطوري أبل، وشركة ميتا، وشركة أديداس، ومؤسسة بيل وميلندا غيتس الخيرية، ومنصة لينكد إن، ومنصة زووم، وقناة ناشيونال جيوغرافيك، وشركة «LVMH»، وجامعة كامبردج، وشركة الإنتاج الإعلامي الإبداعي «تلفاز».

ويشارك في إثراء 100 جلسة حوارية، قياديين ورؤساء تنفيذيين ومؤثرين محليين وعالميين.

ويتضمن المنتدى تقديم ما يزيد عن 50 ورشة عمل سيستفيد منها الزوار حضوريا وعبر المنصة الافتراضية، حيث يسعى المنتدى لاكتشاف قدرات الشباب، وتحفيز طاقاتهم، وتمكينهم في العديد من المجالات؛ بما يحقق النمو الاقتصادي والمعرفي.

مشاركون في منتدى مسك: