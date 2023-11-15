36 ألف مستفيد من كسوة الشتاء بالرياض

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- بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان»، حملتها السنوية لتأمين كسوة ومستلزمات الشتاء لهذا العام لأبناء وأسر الجمعية، في جميع فروعها المنتشرة بمنطقة الرياض، والبالغ عددها 21 فرعا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان»، حملتها السنوية لتأمين كسوة ومستلزمات الشتاء لهذا العام لأبناء وأسر الجمعية، في جميع فروعها المنتشرة بمنطقة الرياض، والبالغ عددها 21 فرعا. وتستهدف الجمعية مبلغ 3.665.100 ريال لتوفير كسوة الشتاء لـ36.651 يتيما ويتيمة وأرملة، بواقع 100 ريال لكل فرد، إذ سيتم إيداع المبلغ المخصص لكسوة الشتاء في حسابات الأسر البنكية، وذلك لتخفيف مواجهة برودة الأجواء في فصل الشتاء.

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