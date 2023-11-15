إيقاف مواطن لعرضه 25 كائنا فطريا دون ترخيص

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة لعرضه 25 كائنا فطريا بدون ترخيص بمنطقة الرياض، منها 13 كائنا مهددا بالانقراض: 8 وبر بري و3 ثعالب برية و2 نيص، مما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة لعرضه 25 كائنا فطريا بدون ترخيص بمنطقة الرياض، منها 13 كائنا مهددا بالانقراض: 8 وبر بري و3 ثعالب برية و2 نيص، مما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها. وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة كون بعض الكائنات مهدد بالانقراض، وتسليم الكائنات لجهة الاختصاص، مؤكدًا أن عقوبة عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

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