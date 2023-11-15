شكرا لقرائتكم خبر معالجة تشوهات مباني الشرقية بتطبيق شهادات الامتثال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، خلال الاجتماع الأسبوعي لبرنامج تحسين المشهد الحضري للربع الرابع، خطتها لمعالجة التشوهات البصرية. وركزت الخطة على عناصر معالجة تشوهات المباني عبر تطبيق شهادات الامتثال، ومناقشة عرض طلب شهادة امتثال قدمت للأمانة، وآخر لنماذج مبان مهيأة لإصدار الشهادة، وتحليل مسار أعمال بلدية الخفجي للفترة من 1 أغسطس حتى 2 أكتوبر الماضي، إضافة إلى مناقشة مبادرة تحسين واجهات المباني.

كما استعرضت معالجات أكتوبر الماضي، التي تضمنت دهان الأرصفة، وإزالة مخلفات البناء والهدم، وأحواشا واستراحات ومخيمات عشوائية. معالجات أكتوبر الماضي 4,663 م2 كتابات مشوهة للمظهر العام.

1,958 سيارات تالفة ومهملة. 89,492 حاوية نظافة داخل الأحياء.

161 باعئا جائلا.

23,444 م2 من تآكل الأرصفة.

53,9 م2 من حفر الشوارع.

96 من محولات الكهرباء.

دهان أرصفة الشوارع.

إزالة 147,104 م3 من مخلفات البناء والهدم.

601 من التحويلات والحواجز الخرسانية.

كانت هذه تفاصيل خبر معالجة تشوهات مباني الشرقية بتطبيق شهادات الامتثال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.