استعراض تجربة «التخصصي» في الرعاية الخالية من الضرر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس في الرياض أعمال مؤتمر الجودة والقيادة والسعي لتحقيق اللا ضرر، الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بالتعاون مع اللجنة الدولية المشتركة واللجنة العربية المشتركة، على مدى يومين، وذلك بهدف دعم إجراءات تفعيل مبادئ المنظمات عالية الموثوقية في قطاع الرعاية الصحية، واستعراض تجربة «التخصصي» في تقديم رعاية صحية خالية من الضرر.

وضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، أقيمت عدد من ورش العمل ناقشت قيادة التحول نحو المنظمات عالية الموثوقية، واستعراض نموذج مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لتعزيز الإجراءات ونموذجه لإدارة المخاطر، إضافة إلى ورشة المهارات العالمية لمنع الأخطاء.

ويسعى المؤتمر الذي يستهدف قادة القطاع الصحي والعاملين فيه، إلى تعزيز مبادئ الموثوقية العالية وكيفية تطبيقها في العمل اليومي للمؤسسات الصحية، وتبادل الخبرات والتجارب حول سبل تفعيلها، وتقديم منصة لخبراء الرعاية الصحية حول العالم لمناقشة تحديات تطبيق مفهوم المنظمات ذات الموثوقية العالية.