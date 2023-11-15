شكرا لقرائتكم خبر حظر أنشطة الصيد والاحتطاب داخل محمية الإمام تركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما حظرت أنشطة الصيد والاحتطاب، أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن الاستمرار في تطبيق ضوابط الدخول والعبور والرعي والصيد والاحتطاب والتنزه في المنطقة الواقعة داخل النطاق الجغرافي للمحمية شمال طريق حائل-رفحاء الجديد. وبينت المحمية أنه يسمح بالرعي لأبناء المجتمع المحلي من أهالي المراكز والقرى والهجر المجاورة لكل من السلمانية، ونعيجان، والأيدية، وزهوة، وذلك بعد الحصول على تصريح من هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية وبالتنسيق مع مركز الإمارة المختص، مع تحديد نطاق الرعي لحاملي التصريح بخمسة كيلومترات من نطاق المركز أو القرية أو الهجرة. أهداف الضوابط: تنظيم أنشطة الرعي.

ضمان حماية البيئة والغطاء النباتي.

دعم التنوع الأحيائي.

تفعيل مبادئ الاستدامة.

تحقيق التوازن البيئي.

كانت هذه تفاصيل خبر حظر أنشطة الصيد والاحتطاب داخل محمية الإمام تركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.