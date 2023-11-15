شكرا لقرائتكم خبر تركيب أجهزة تتبع حفارات الآبار لحماية مصادر المياه الجوفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطبيقا لمبادرة تنظيم استهلاك المياه الجوفية والسطحية، شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتركيب أجهزة تتبع على الحفارات ومعدات حفر الآبار، بهدف تنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار، لإيقاف ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، وذلك امتدادا لأعمال تنظيم مصادر المياه الجوفية واستخداماتها. وأكدت الوزارة أن المشروع سيمكن أصحاب الحفارات من تتبعها وضبط حركتها بشكل لحظي، من خلال إرسال بياناتها إلى منصة رقمية لضبط التصاريح. العقوبات: 150 ألف ريال لمزاولة نشاط حفر الآبار دون رخصة.

50 ألف ريال لمن يعبث بها أو لا يمكن الوزارة من تركيب جهاز تتبع على الحفار أو معدات الحفر.

كانت هذه تفاصيل خبر تركيب أجهزة تتبع حفارات الآبار لحماية مصادر المياه الجوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.