شكرا لقرائتكم خبر وزير النقل يتفقد تجارب القطار الهيدروجيني قبل دخوله الخدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - وقف وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية «سار»، المهندس صالح الجاسر ، على سير تجارب القطار الهيدروجيني، التي تجريها الخطوط الحديدية السعودية «سار» بالرياض، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف تطبيق التجارب التشغيلية على تجهيز هذا النوع من القطارات ليتلاءم مع بيئة المملكة وأجوائها، وذلك تمهيدا لدخولها الخدمة مستقبلا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقف وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية «سار»، المهندس صالح الجاسر ، على سير تجارب القطار الهيدروجيني، التي تجريها الخطوط الحديدية السعودية «سار» بالرياض، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف تطبيق التجارب التشغيلية على تجهيز هذا النوع من القطارات ليتلاءم مع بيئة المملكة وأجوائها، وذلك تمهيدا لدخولها الخدمة مستقبلا. وقد استقل الجاسر يرافقه الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار المالك وعدد من المسؤولين إحدى رحلات تجارب القطار الهيدروجيني التي انطلقت من محطة قطار الشرق بمدينة الرياض. وقال «إن هذه التجارب التطبيقية تأتي ضمن التزام الخطوط الحديدية السعودية بدورها الوطني الرائد في تنفيذ مبادرات نوعية منبثقة من استراتيجيتها المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وخطط التحول إلى منظومة نقل أكثر استدامة تعتمد أحدث التقنيات الذكية والطاقة النظيفة، وتحقيقا لمبادرة السعودية الخضراء ورؤية السعودية 2030، التي تتضمن زيادة اعتماد المملكة على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة». القطار الهيدروجيني: تقنية القطار الهيدروجيني بدأت بتجاربها في 2018.

التجارب بدأت في ألمانيا واستمرت حتى 2020.

بدأ التشغيل التجاري لها بشكل محدود 2022.

تبني وجلب أفضل التجارب العالمية.

أحدث التقنيات لتحسين جودة الحياة.

حماية الأجيال القادمة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يتفقد تجارب القطار الهيدروجيني قبل دخوله الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.