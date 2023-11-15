القيادة تهنئ العاهل البلجيكي بذكرى يوم الملك

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- بواسطة أيمن الوشواش - هنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك مملكة بلجيكا فيليب، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق، اطراد التقدم والازدهار. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك مملكة بلجيكا فيليب، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق، اطراد التقدم والازدهار. من جهته هنا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ملك مملكة بلجيكا فيليب، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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