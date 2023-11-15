شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يرعى ملتقى رواد الأعمال للفرص الواعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، ‏ملتقى رواد الأعمال للفرص الواعدة في منطقة الجوف، الذي نظمه مركز (شغف) أحد مبادرات مكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، تزامنًا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

وافتتح الملتقى بكلمة للمستشار الخاص لسمو أمير المنطقة، المشرف على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة، الدكتور أحمد بن محمد السناني، الذي قدم الشكر لسمو أمير منطقة الجوف -حفظه الله- لإنجاح هذا الملتقى.

وأكد حرص الإمارة على الإسهام في تحقيق أهداف (منشآت) في جانب تهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، فضلاً عن تحفيز دخول منشآت جديدة للسوق واحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال، وإنشاء المشاريع وتجاوز مراحل التأسيس، والتعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وخطوات إجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، واستثمار تجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشاريعهم وإنجاحها.

اكتساب المهارات القيادية

بعدها، انطلقت الفعاليات التي تهدف إلى توفير بيئة ملائمة لتبادل الخبرات والمعرفة وتوسيع شبكات العلاقات المهنية لرواد الأعمال.

وتضمن البرنامج محاضرات وجلسات من قبل مختصين في مجال ريادة الأعمال وتمكن المشاركون من الاستفادة من هذه الفرصة لاكتساب المهارات القيادية والتسويقية والمالية اللازمة لنجاح أعمالهم.

واشتمل الملتقى على 4 جلسات مثرية ابتدأت بلقاء حول "منشآت تمكين العمل الريادي"، وجلسة تناولت "خدمات الجهات الداعمة لرواد الأعمال"، كما ناقشت الجلسة الثالثة "الخدمات التمويلية لرواد الأعمال"، وتناولت الجلسة الرابعة "ريادة الأعمال بمنطقة الجوف التحديات والحلول".

كما تناول الملتقى العديد من قصص النجاح بمنطقة الجوف، التي جسدت مدى الدعم الحكومي والمجتمعي لرواد الأعمال.

من جانبهم، أعرب رواد الأعمال المشاركون في الملتقى عن امتنانهم لهذه الفعالية وفرصة التواصل والتعلم من تجارب النجاح التي تعزز الروح الريادية في المجتمع. وفي ختام الملتقى، كرم الدكتور السناني المشاركين والجهات الداعمة والفعالة في ملتقى رواد الأعمال بمنطقة الجوف.