شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركات محلية ودولية.. انطلاق "منتدى مسك العالمي" بالدرعية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت شعار "فكّر وأثّر" تنطلق النسخة السابعة لمنتدى مسك العالمي اليوم الأربعاء، حيث يستضيف مطل البجيري بالمنطقة التاريخية في الدرعية الزوار والمشاركين في المنتدى من القادة والمفكرين والمبتكرين والمبدعين على مدى ثلاثة أيام.

ويفتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة؛ أولى جلسات المنتدى بعنوان (الآن يبدأ مستقبل الشباب)، حيث سيُسلّط الضوء على استثمار الشباب المُبدع لقدراتهم الاستثنائية ودورهم المحوري في رسم معالم المستقبل. ويُمكن متابعة البث المباشر لجلسات المنتدى من خلال المنصة الافتراضية عبر هذا الرابط.

أهم المشاركات الاستراتيجية بالمنتدى

وتأتي النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي بمشاركة شركاء استراتيجيين، منهم: وزارة الرياضة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إلى جانب أرامكو السعودية، ومجموعة "stc"، والعلامة التجارية المتخصصة في السيارات "جينيسس".

كما يُساهم في إثراء مختلف أنشطة المنتدى عدد من شركاء المعرفة، منهم: منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، وهيئة الأزياء السعودية، وأكاديمية مطوري آبل، وشركة ميتا، وشركة أديداس، ومؤسسة بيل وميلندا جيتس الخيرية، ومنصة لينكد إن، ومنصة زووم، وقناة ناشيونال جيوغرافيك، وشركة "LVMH"، وجامعة كامبردج، وشركة الإنتاج الإعلامي الإبداعي "تلفاز".

ويشارك في إثراء أكثر من 100 جلسة حوارية قياديين ورؤساء تنفيذيين ومؤثرين محليين وعالميين، من بينهم: سمو الأمير سلطان بن خالد الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني في سدايا الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير بوابة الدرعية السيد جيري إنزيلو، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية لبنى العليان، والكاتب والمتحدث التحفيزي كريس جاردنر، والنجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد، والفنانة المختصة في الفنون الرقمية أمريتا سيثي، ونجم برنامج شارك تانك روبرت هيرجافيك، وعدد من المتحدثين من المفكرين والقادة من أنحاء العالم.

ويُمثّل منتدى مسك العالمي حلقة وصل بين الشباب الطموح، والقادة، والمبتكرين، والمبدعين؛ بمشاركة منظومة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" بجهاتها التابعة (شركة مانجا للإنتاج ومعهد مسك للفنون ومدارس مسك ومدارس الرياض ومدينة محمد بن سلمان غير الربحية ومركز علمي لاكتشاف العلوم والابتكار).

ويتضمن المنتدى تقديم ما يزيدُ عن 50 ورشة عمل سيستفيد منها الزوار حضوريًا وعبر المنصة الافتراضية، حيث يسعى المنتدى لاكتشاف قدرات الشباب، وتحفيز طاقاتهم، وتمكينهم في العديد من المجالات؛ بما يُحقق النمو الاقتصادي والمعرفي.