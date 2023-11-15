تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق قاتل مواطن في المنطقة الشرقية

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق مواطن يدعى فهد بن مناحي بن فهد السهلي، وذلك في المنطقة الشرقية.

أفاد البيان بأن الجاني أقدم على قتل مواطن آخر يدعى سعد بن غالي بن صالح الشمري، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات بواسطة سلاح رشاش مما أدى إلى وفاته. وأوضح البيان أن الجريمة وقعت بسبب خلاف سابق بين المجني عليه وبعض أقارب الجاني. وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وأحيل الجاني إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً. وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ حكم القتل قصاصاً يأتي حرصاً من حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتحذيراً لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.