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رسالة خطية لولي العهد من رئيس جمهورية كينيا

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الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ، رسالة خطية ، من فخامة الرئيس وليام روتو رئيس جمهورية كينيا ، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقام بتسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ، خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالرياض ، المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية كينيا نور الدين محمد حاج .

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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